SAAME TUTTAVAKS ⟩ KG 42.a – tähesüsteem 34 maailma ja klassijuhatajaga

On kirjutamata seadus, et suvel, kui uute alustavate gümnaasiumiklasside nimekirjad avalikuks tehakse, läheb sotsiaalmeedias kohe lahti klassikohtade vahetuskampaania. Kuressaare gümnaasium on selles osas ilmutanud teatud paindlikkust, sest õpilaste paigutamisel kõikide nimede taha ju ei näe. On olnud isegi juhtumeid, kus kaksikud on sattunud eri klassidesse, kuigi nad tahaksid õppida koos. Seetõttu vahetusi ka võimaldatakse.