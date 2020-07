MUHU UUDISSED ⟩ Tahad sa Riia linna nähe?

Änam kut selge, et niisamma nädalivahetuseks oma suvamajase ikka sõuksed killavoorid ep lähä mitte. Ja tulli välja, et Suaremual ikka kohe mitmid sündmusi toimumas olli. Neh, olga tänatud, et ikka kohe masu kuus-seitse kohta. Oleks nie kõik ühte nukka kokku läin, siis oleks selle suare vist kummuli aan. Ja iidlased oleksid irvitan kolm nädalt viel.

Mool oo lapsest piast mieles, mesmoudi vanad inimesed lastele Riia linna näitasid. Kõigepialt küsiti, et tahad sa Riia linna nähe? Siis lükati käed kõrude piale ja siis kergitati jalad muast lahti. Nüidsel aal vist änam sedaviisi näidata ep tohigid. Tuleb ikka ise autuga reis ää köia. Või siis tükkis laevaga kut ennevanasti. Riia oo oln muhulaste jäuks üks tähtis sadamalinn ikka ajaluos kohe pitkalt. Mo oma vanavanaisagid olli oma laevaga just Riigas sadamas. Irmus kena oo tiada, et Muhu merekarude ing ikka sõnna Riia randa kisub. Miks muedu uisutäis mehi kätte võttis ja Muhu uisuga nädalivahetusel Riigas köis. Köisid naad sial kaubareisul või niisammati kõõnustamas, kisse tiab. Aga mis tähtsust sellel oogid. Tähtis oo ikkagid nõukse tiekonna ettevõtmine ise. Ei es karda nemad tuult ega laenet. Kanged mehed nie Muhu merekarud! Neh, mineva nädali ollid Muhu vabatahtlikud merepiastiad ühe õnnetuma kajakisõitja kua ädast välja aedan. Neh, olga küll, et iseenesest küll Kesselao mehed, aga Kesse ju nõnnasammati Muhu küla. Ja Muhu mehed põle märkikid viletsamad, kut oo kangest kiidet Muhu naesed. Muhu lihtsalt oo nõuke koht, et kui sa sii tahad akkama suaja, siis sa piad olema niisamma kange ja sitke kut kadagapõesas Üükus.