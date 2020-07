Raskemuusikabänd Osilian andis välja esimese singli

Umbes kaks aastat tagasi asutatud bändi Osilian kuuluvad Saaremaa noormehed Teet Land, Jakob Saare, Taaniel Bormann, Ekke Kaarel Rand ja Sander Rints. Nüüd on poistel valminud esimene singel pealkirjaga "My Friend", mis pärit tulevaselt debüütalbumilt "Dreams Buy Illusions. Illusions Buy You".