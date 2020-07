KINNI-LAHTI KESKLINN ⟩ 10 km/h kiirusepiirangu ala alguspunktid saavad täna lamavad politseinikud

Saaremaa abivallavanem Jüri Linde allkirjastas eile otsuse, millega lõpetatakse nädalavahetustel Kuressaare kesklinna sulgemine autoliiklusele. Algselt oli plaan jätta kesklinn autoliiklusele suletuks juuni lõpust kuni augusti alguseni.

Kesklinna sulgemise plaanile olid häälekalt vastu seal tegutsevad ettevõtjad, kes nõudsid linnasüdame kohest taasavamist.

Mikk Tuisk FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Vallavanem Mikk Tuisk on öelnud, et kesklinna sulgemine on kaua arutatud teema katsetus. Piirangu varasemat lõpetamist põhjendati nüüd asjaoluga, et kuust ajast piisas tagasiside kogumiseks ning nüüd tuleb astuda järgmised sammud liiklusohutuse tagamiseks.

Selleks paigaldatakse täna Kuressaare kesklinna 10 km/h kiirusepiirangu ala alguspunktidesse liikluskünnised ehk lamavad politseinikud. Uuringud on tõestanud, et osa autojuhte kiiruspiirangust kinni ei pea.

Kaks künnist on mõeldud piirangualal sõidukite kiiruse vähendamiseks ja liikluse rahustamiseks. Samuti lisatakse linnaruumi mitmeid betoonist väikevorme (vaase), mis liiklusohtu täiendavalt vähendavad.

Vallavanem Mikk Tuisk kinnitas, et tegu on koalitsiooni üksmeelse otsusega. Liiklusohutuse eesmärgil kesklinna sulgemise eest seisnud volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi ütles, et otsus vormistati koalitsioonis ühehäälsena tõesti, kuid vaidlemist oli ja RE fraktsioon jääb siiski eriarvamusele.

Jaanus Tamkivi. FOTO: Saarte Hääl

Tamkivi sõnul näitasid mõõtmised selgelt, et kiirused on kesklinnas ohtlikult suured. Vallavalitsus lubas tema sõnul hakata kiirust tõkistega piirama.

Jaanus Tamkivi sõnul on kummaline, et kui mujal linnades tuleb kesklinna autoliiklusele sulgemine seal tegutsevatele ettevõtjatele pigem kasuks, siis Kuressaares läks millegipärast teistpidi.

Üks argument kesklinna sulgemise lõpetamiseks oli ka see, et suvi on koroonakriisist tulenevalt veidi teistsugune. Samas olid ka Tamkivi kõrvu kostnud jutud teisipäevasest tihedast liiklusest keskplatsil, kui linnas viibisid Soome kruiisituristid.

Tavalistel suvedel on selline rahvahulk pigem tavapärane ning see näitaski, milline oleks liiklus viirusest rikkumata suvel. See annab ka aimu, et kui viirus järgmist suve ära ei riku, tuleb teema suureneva turistide hulga korral taas päevakorda.

Jaanus Tamkivi arvas, et tuleb üldse vaadata, milliseks kesklinna liikluskoormus kujuneb ja kas kõikide sõbralikult äramahutamine on võimalik. “Ma natuke kahtlen selles, aga eks aeg näita,” sõnas ta.