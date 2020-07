OTSUSTATUD ⟩ Valitsus annab raha Aia tänava pikenduse ja silla rajamiseks

Valitsusele edastatud rahataotluse seletuskirjas seisab, et Peale Aia tänava läbimurde ehitust luuakse soodsad tingimused suurema liikluse suunamiseks Lootsi tänavalt ja kesklinnast ümber suurematele Aia ja Juhan Smuuli jaotustänavatele. Sellega väheneb oluliselt Kuressaare kesklinna läbiv transiitliiklus.

2019. aastal valminud Kuressaare kesklinna ümberehitusega loodi keskväljakul, mis on riigimaanteede nr 10 (Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare) ja nr 77 (Kuressaare – Sääre) ühenduspunkt, jagatud liiklusruum, kus piirkiirus 10 km/h.

Muutuste tõttu on suurenenud liikluskoormus Sõrve tee piirkonnas ning vajadus alternatiivse suuna rajamiseks on Aia tänava läbimurde kasutamiseks on oluliselt suurenenud.