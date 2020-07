VALLAVANEM ⟩ Puhake kodumaal. Avastage Saaremaad, teisi saari ja Mandri-Eesti põnevaid paiku

Juulikuu viimane nädal on toonud meieni paraku uudiseid sellest, et nii Eestis kui ka teistes riikides on taas sagenenud koroonaviirusesse nakatumine. Eriti kahetsusväärne on aga see, et haigusnähtudega inimesed on Eestis ringi liikunud ega ole pidanud kinni eneseisolatsiooni nõuetest. Vastutustundetu käitumisega on seatud ohtu teiste inimeste tervis.