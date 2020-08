JUHTKIRI ⟩ Kõlblik kuni

Vana foto on tehtud üle Lossi tänava asuva ärihoone teise korruse aknast 1930ndatel aastatel, täpselt samast kohast sama rakursi alt pildistas maja eile fotograaf Maanus Masing. Vasakul paiknevas hoones, praeguses prillipoes asus toona Tekla riideäri. Toonase Halliku raamatuäri hooneosa katust tõsteti 2000ndatel, seal asub praegu Saarte Hääle toimetus. Enne Teist maailmasõda paiknes Holostovi majas Saaremaa Teataja toimetus.

Meie ajaloo- ja kultuuripärandi kaitsmise vajalikkuses vaevalt et keegi väga kahtleb. Küll on aga päris palju neid, keda kaitsmisega seotud regulatsioonid ja ametnikud turri ajavad. Paljudel juhtudel taandub küsimus teadmiste(nappuse)le, teinekord ka suutmatusele ühist keelt leida. Aga väga sageli on kurja juureks lihtsalt raha.