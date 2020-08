MAA ELU ⟩ RMK vaidlustab metsastunud maatükkide liigitamise põllumaaks

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants ütles, et enamik üldplaneeringu eelnõus väärtusliku põllumaana esitletud RMK aladest on metsastatud või metsastamisel. Ka on valimisse sattunud palju alvareid ja poolloodusliku kooslusena inventeeritud alasid.