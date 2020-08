ALGUS JA LÕPP: Ülemisel fotol on näha Saaremaa vapi esi-algne parandatud kavand. Algsega on muudetud värve ning ära kaotatud riigivapp. Alumisel fotol on Günther Reindorffi tehtud ja tänaseni käibelolev vapp.

FOTO: Rahvusarhiiv