VIDEO ⟩ Alandamine ja sõim Kuressaare kesklinnas- noored mehed võtsid ette võhivõõrad tüdrukud

Facebooki video üles laadinud Reeda kirjutas, et tüdrukud on 7-, 9- ja 10-aastased, kaks nooremat tema enda silmaterad, kes käisid üleeile sõbrannaga kesklinna mänguväljakul mängimas. "Vaatamata minu keelule läksid tüdrukud ronima ka Raekoja taga olevale vabaajaveetmise alale ehk s*takale, nagu mind nüüd noorte slängiga kurssi viidi. Ma lubaks küll neid muidu sinna, aga kesklinna elanikuna olen ma liigagi hästi kursis, milline kaader seal hängib. Ja tulemus on siis käes," kirjutas tüdrukute ema. Seejuures jäi kõige hullem sõim tüdrukute sõnul veel kaadrist välja.

Ta lisas, et millalgi varem jäid tüdrukud kesklinna mänguväljakul ette pisut vanematele sookaaslastele, kes olid neile koledaid sõnu öelnud, neid filminud ja lubasid selle kõik Snappi, Tiktokki ja Youtube ülesse panna: "Ma ei uskunud seda, et sellist üleslaadimist tehakse ja ei uskunud ka üleeile, kui tüdrukud koju tulles ülbitsevatest poistest rääkisid. Tänu tähelepanelikele Tiktokis toimetavatele kohalikele anti mulle eile teada, et see ei olnud nali."

Reeda sõnul teadsid pere suuremad lapsed rääkida, et niisugune avalik mõnitamine ja selle sotsiaalmeediasse teistele vaatamiseks üles riputamine on üsna levinud tegevus, mille abil lapsed tõstavad oma sotsiaalset staatust. Tüdrukute ema võttis ühendust video üles laadinud noormehe emaga ja palus video maha võtta. Seda ka tehti. Vabandust oma käitumise ja tegevuse eest ei ole frivoolse kõnepruugiga noormehed aga siiani palunud.

Kus on lapsevanemate silmad?

"Mõtlen, et kas meie, nende laste vanemad ja kogukondlased, kes kõik seda videot nägid, lapsed ära tundsid ning siiralt šokeeritud olid, oleme täitsa eilased oma kasvatusmeetodites ja ootustes või miks selline asi toimub? Miks sellele ei reageerita? Miks sellest ei räägita?" kirjutas tüdrukute ema Reeda postituse juurde. "Kui asi on nii, et poiss sai ema käest kerge noomituse ja sellega asi piirduski, siis kasvab temast nüüd veel kõvem tegija. Järgmine kord ta nii rumal ei ole, et avalikuks paneb."

Naine kirjutas, et on mures noorte pärast ja teab väga hästi, mis Kuressaare tänavatel tegelikult toimub ja millega tegelevad 11-13-aastased poisid ja tüdrukud - millest ja kuidas nad räägivad, mida tarbivad ja kuidas aega sisustavad.



"Lapsevanemad, märgake! Teil on ainult üks võimalus ja see on reageerida KOHE! Millal Sa viimati vaatasid lapse telefoni üle, et kellega ta suhtleb, millest räägitakse, milliseid pilte tehakse ja kuhu neid üles laetakse? Ohvriks langemine on üks asi, aga sinu laps võib olla ka hoopis kiusaja," rõhutas naine.

Reeda ütles Saarte Häälele, et hetkel ei ole veel politseiga juhtumi osas ühendust võetud, ent see on plaanis. Tüdrukud rääkisid, et noormehed olid neid lisaks sõimamisele ka kivide ja igasuguse sodiga loopinud. "Seal pidid kaamerad üleval olema, seega teema avalduse politseisse ja loodame näha, mis tegelikult juhtus," ütles ema.

Küberkiusamine võib võtta traagilise pöörde



Juhtumeid, kus küberkiusamine on kontrolli alt väljunud ning võtnud traagilise pöörde, pole vaja kaugelt otsida. Eesti Päevaleht kirjutas alles mõned päevad tagasi, kuidas pärast aastatepikkust kiusamist võttis 18. juunil endalt elu kõigest 19-aastane Heldin Nool.