ETTEVAATUS ⟩ Kuressaare haiglas ja hooldekodus kehtestatakse külastuskeeld

See tähendab, et puudub patsiendi või tema leibkonna liikme COVID-19 haigega või kontaktsega kokkupuude viimase 14 päeva jooksul; patsiendil puudub respiratoorsete haigustunniste esinemine ja palavik üle 37,5 C ning patsiendi või tema leibkonna liige pole viimase 14 päeva jooksul viibinud kõrge nakkusriskiga välisriigis.

Haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja dr Edward Laane kinnitasid Saarte Häälele, et tegu on ettevaatusabinõuga. Kuressaare haigla on nende sõnul valmis COVID-19 infektsiooniga nakatanute vastuvõtmiseks. Esmaseks reageerimiseks on olemas isolatsioonipalat ning nüüd saadetakse viirusekandjad koheselt mandrile.