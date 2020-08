Meistrikursusel viimistleb oskusi veerandsada viiuldajat

Kuressaare muusikakooli viiuliõpetaja Kati Meibaumi sõnul on meistrikursus eriline selle poolest, et õpilased saavad täielikult pühenduda oma isiklikule erialasele arengule. Programmis ei ole kohustuslikku ansamblitegevust ega aeganõudvaid orkestriproove, nii jääb noorel viiuldajal rohkem aega harjutamiseks, oma repertuaariga tegelemiseks ja ka teiste tundide kuulamiseks.

Mari Tampere-Bezrodny ütles Saarte Häälele, et on Saaremaal suvitanud juba nõukaajast peale ja kursus sündis kohapeal tekkinud heade suhete toel. Ta lisas, et muusikakooli hoone on suviste meistriklasside jaoks ääretult sobiv paik ja kooli endaga on aastate jooksul kujunenud väga hea koostöö.