JUHTKIRI ⟩ Igaks juhuks

Koroonaviirus. Foto on illustratiivne.

Koroona kogub Tartus hoogu. Mälupildid kevadest kerkivad kui iseenesest silme ette. Emajõgi tundub olevat meist küll kaugel, kuid see ei loe. Ettevaatlik tuleb olla. See on ka Kuressaare haigla otsuse põhjus.