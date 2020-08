KOROONAVIIRUS ⟩ Vallavõim esialgu soovitusi ei jaga ja piiranguid ei rakenda

„Oluline on pesta hoolikalt käsi ja vältida rahvarohkeid kohti. Üritusi ja ka väiksemaid sündmusi tasub korraldada välitingimustes, kus inimesed saavad liikuda hajutatult ja ka viirus nii kergesti ei levi,“ kordas vallavanem peamisi soovitusi. „Äärmiselt oluline on, et inimesed, kes on tulnud välisreisilt või puutunud kokku haigustunnustega inimesega, võtaksid eneseisolatsiooni nõuet täie tõsidusega,“ rõhutas Tuisk.