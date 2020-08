INTERVJUU ⟩ Margus Oopkaup: kodu on hinges, südames, peas ja kukla taga

TEATRITEGU: Margus ütleb, et tema lükkab ratta veerema ja see veereb ise kolinal mäest alla, kurssi hoiavad näitlejad ise.

"Kõige suurem vahe on see, et kui mandrimees räägib sulle kaks tundi mingit juttu ja sa ei saa midagi aru, siis saarlane ütleb selle kahe sõnaga ära – otse, siiralt ja ausalt," räägib näitleja ja puuetega inimeste näitetrupi juhendaja, ulgusaarlane Margus Oopkaup (61).