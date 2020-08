UURING ⟩ Saaremaal on kuus inimest sajast koroonaga kokku puutunud

Õismäel ja Kuressaares läbi viidud uuring kinnitas seega teadlaste hüpoteesi, et viirushaigust põdenute hulk on palju suurem, kui seda on proovidega tuvastatud.

Saaremaal kutsuti testima 2000 inimest, prooviga nõustus 954.

Veenivere võtmise teel antikehi tuvastates selgus, et Saaremaal on iga kuues inimene sajast puutunud kokku viirusega, mis on kolm ja pool korda suurem näitaja kui riiklik statistika.

"Näiteks Saaremaal on riiklikult registreeritud haigestumus koroonaviirusesse 167 juhtu 10 000 elaniku kohta, aga antikehade uuringu põhjal on see number 597 juhtu 10 000 elaniku kohta," kirjeldas uurimisrühma tööd juhtiv Tartu Ülikooli lastenakkushaiguste assistent ja kliinikumi pediaatria eriala arst-õppejõud Piia Jõgi Postimehe vahendusel.