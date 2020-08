AASTA POPIM PULMAPÄEV ⟩ Laupäeval registreeritakse seitse abielu

Saaremaa vallavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto sõnul ongi sel aastal vaid üks populaarne päev: 8.august. Lisaks sellele nädalavahetusele (8.-9. augustil kahe päevaga 11 abielu) on töine ka 20.-22.08 , mil on kokku 10 abielu.

Tänase päeva lõpuks on vallavalitsuses sõlmitud 59 abielu (eelmise aasta samaks ajaks 67). Kui kõik augustisse planeeritud abielud saab registreeritud, on augusti lõpuks Levisto sõnul neid 84 ( eelmisel aastal 81).

Saarte Hääl kirjutas, et üks laupäevastest abieludest sõlmitakse ka vallikraavi ravelliinil, mis on selleks üsna ebatavaline koht. Saaremaa vald andis selleks 15 euro eest tunniks ajaks pruutpaari käsutusse vallavarana arvel oleva maa.

Pikaaegne perekonnaseisuametnik Avo Levisto ei mäletanud, et vallikraavis asuval raveliinil oleks varem abiellutud. Küll on leitud teisi põnevaid paiku, alles hiljuti toimus tseremoonia purjelaeval Hoppet ning paari on mindud ka näiteks Raiekivi säärel.