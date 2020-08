TERVIS ⟩ Parem on, kui püksid on terved ehk Kuidas ravimtaimedega tervist hoida

Iidsete ravimtaimedega käivad sageli kaasas mingisugused legendid või lood, mis tänaselgi päeval aktuaalsed on. "Kui vanasti ravitsejad läksid rehetubadesse, võtsid nad taimedest viha ühes. Seal võis olla salveid, koirohtu või kadakat, mis pandi otsast põlema ning kustutati ära – taim tekitas tossu ja terve ruum tossutati sellega läbi. See tappis piisknakkusi. Samamoodi võime me praegu ravimtaimedega oma tubades tossutada, sest see lõhn on hoopis tervislikum kui igasugused õhuvärskendajad. Lisaks vähendab see haigustekitajaid," räägib Mari. Näiteks salveilehti võib vabalt viiruki asemel metallaluse peale pudistada ning korra põlema lasta ja siis ära kustutada.