MÄLESTUS HIILGEAJAST: Hispaania endine monarh Juan Carlos I on nüüd väidetavate pahategude pärast paguluses. See pilt koos abikaasa Sofíaga on tehtud aastaid tagasi.

Hispaania endine kuningas Juan Carlos I teatas, et lahkus kodumaalt ja kavatseb tulevikus elada paguluses. Säärase sammu põhjuseks on üha enam levima hakanud kuuldused, et mees on seotud finantsmahhinatsioonidega.