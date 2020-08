ANTI TOPLAAN ⟩ Mõtteid abielust

Omal ajal olen mõttes imetlenud oma kodukoguduse õpetajat Jaan Kiivit jun, kelle abikaasat tundsin hästi ja ei suutnud ette kujutada, kuidas niivõrd erinevad inimesed on suutnud koos elada pikka aega. Vastuse sellele küsimusele leidsin Jaan Kiiviti enda tsitaadist abielu kohta aastast 1996: "Selge see, et igal asjal on oma hind. Iga valikuga kaasneb loobumine teistest võimalikest valikutest. Selge on ka see, et iga vabatahtliku, kuid õige kohustumisega seome ennast, see tähendab, et piirame oma meelevaldseid vabadusi. On asju, mida me ei saa endale abielus lubada ja asju, millest peame kinni pidama. On asju, mida tasub hoida. Õnnel, armastusel, ustavusel ja usaldusel on tõesti oma hind. Oma lastelgi on hind. Kuid nad on seda väärt. Kes seda kõike kord on kogenud, maksab rõõmuga ja maksaks pealegi, kui vaja. Ainult see, kes on veel vallaline või vabaabielus inimene, kardab, et abielu lisab kohustusi ja võtab õigusi."