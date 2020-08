JUHTKIRI ⟩ Murest ja muretusest

Ühtpidi teeb see ilmselt väga paljudel meele rõõmsaks, iseäranis kui kõiki ettevõtmisi toetab ka suurepärane suveilm. Rahul peaks olema nii puhkajad kui ka ettevõtjad, kes puhkajate pärast kevadel ja kevadsuvel nii suurt muret tundsid.

Ettekuulutused täielikust nullaastast on õnneks ostunud parajat mõõtu liialduseks, aga võibolla ongi nõnda hea. Nadim lugu oleks ehk siis, kui oleks, vastupidi, liigseid lootusi üles köetud ja nüüd tuleks ohates nende kilde kokku korjata. Õnneks oleme aga hoopis paremas olukorras, mistõttu võtkem täiemõõduliselt jõustunud turismisuvest kõike, mida ta meelelahutuseks ning hingekosutuseks pakub.

Teisalt ei tohi unustada meie ümber ja keskel jätkuvalt pesitsevat viiruseohtu. See on nagu sant ilm, mis kogu aeg kerge vinena silmapiiril roomab ja võib tuuleolude muutudes taeva nii kiiresti kõuepilvedega katta, et kaitsva varju alla kuiva nahaga jõudmiseks tuleb teha väga nobedaid liigutusi. Ehk siis – naudime hetke siin ja praegu, kuid pidagem meeles ka kurjemaid aegu.