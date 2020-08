POSITIIVNE PROOV ⟩ Saaremaal registreeriti üks koroonaviirusesse nakatunu

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et Terviseameti andmeil on Saaremaa positiivne proov antud kohapeal. Tegemist on juhtumiga, kus Tartus nakatunud inimene tuli koju ning sai positiivse proovi. Koheselt jäi nii nakatunu, perekond ja võimalikud kontaktid eneseisolatsiooni. Terviseamet selgitab veel võimalikke kontakte.

Tema sõnul on haigla selleks valmistunud, et koroonapositiivseid juhtumeid tuvastatakse ka Saare maakonnas. "Varasematele kogemustele tuginedes on meie põhisõnum: hoidke eakaid. Oleme näinud, et haigus mõjutab enim just vanemaealisi inimesi, mistõttu peaks ka just seenioride suhtes olema tähelepanelik. Kui inimesel on ikka haigustunnused, võiks mõnda aega vanaema ja vanaisa külastamata jätta ning võimalusel näiteks pigem telefonitsi suhelda," sõnas Kõlli.