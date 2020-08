Saaremaa on õnneks meie sise- ja ka lähinaabritest välisturistide seas juba üsna tuntud. See ei tähenda aga, et peaksime istuma, käed rüpes, ja mitte midagi tegema. Konkurents turismiturul on väga suur. Kui me ise midagi ei tee, meelitavad teised sihtkohad turistid enda juurde. Hea maine ja tuntuse juures ei saa mugavustsooni jääda, peab kogu aeg tegutsema.