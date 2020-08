LUGEJA KIRI ⟩ Kas suvepäevad ikka tulevad…?

Selle põhjuseks oli kindlasti märtsi keskel alguse saanud distantsõpe, mille käigus laste omavaheline vahetu suhtlus polnud lubatud. Juba aprillist hakkasid lapsed uurima, et kas suvepäevad ikka tulevad…?

Seekordsete suvepäevade noorim osavõtja oli kuueaastane väike Muhu poiss ja ühele vanimale osavõtjale valmistasid vanemad kõikide suvepäevaliste kaasabil üllatuspeo, kui tütarlaps 18aastaseks sai. Mõnele lapsele oli see ka esmane tutvumine kooliga, kus sügisel õppima asutakse, või ka otsustamine, kas sügise saabudes kooli vahetada.

Nende pikkade aastate jooksul on kindlalt püsima jäänud esimese ja viimase õhtu grillipeod ja suvepäevade lipu heiskamine esimesel päeval ning langetamine viimasel päeval.

Ka hakkavad juba traditsiooniks saama suvepäevade vilistlaste külaskäigud. Nii mõnelgi vilistlasel on kaasas olnud ka oma laps.

Selle eest, et kõik need ettevõtmised toimuda ja laste kõhud korralikult täis said, soovivad korraldajad Lembi, Maie, Lauri ja Triin tänada kõiki toetajaid.