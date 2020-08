Endla Tuutma hukkus kodumaja ees auto all

Endla ema sooviks oli, et tüdruk õpiks eestikeelses koolis ning ta saatis pisikese Endla võõrastega kodumaale oma isatallu.

Kaks aastat tagasi avaldatud usutluses rääkis Endla, et kuigi töö ARS-is oli huvitav ja kollektiiv suurepärane, soovis ta muutusi ning pikapeale hakkas ka metallitolm tervisele mõjuma.

"Nahk ei pidanud vastu ja käed tõmbasid krampi. Tundsin, et võiksin ka midagi muud teha, ja kui tehti pakkumine Saaremaale tulla, võtsin selle vastu. Nimetus maakonna peakunstnik oli küll uhke, aga tööks oli rohkem nõustamine, mis seotud tarbekunstiga – reklaamsildid, dekoratsioonid, jõulutänava kaunistamine, majadele õige värvitooni valimine jne," rääkis Tuutma.

Aastatel 1989–1995 tegutseski ta Saare maakonna peakunstnikuna ning on end nii oma ande kui ka aktiivse kunstivaldkonna rikastamisega sügavalt Saaremaa kultuuri söövitanud.

Kuressaare linna pikaaegse ja armastatud kunstnikuna koostas ta 2015. aastal ilmunud raamatu "35 aastat Saaremaa Kunstiklubi". "Kui vaatan minust tehtud pilte, siis lapsena on mul mitme foto peal pliiats käes. Ju mul see kunstnikupisik siis sees juba oli," on Endla enda kohta öelnud.