POLITSEINÄDAL ⟩ Üks liiklusõnnetus ajas teist taga

KOMMENTAAR: halva enesetunde korral autot juhtida ei tohi

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Praegused kuumad ilmad nõuavad, et kõik autojuhid oleksid liikluses väga tähelepanelikud ja hindaksid oma terviseseisundit sõidu ajal.

Kui kuumas masinas kipub uimasus või uni peale tulema või kui lämbe ilmaga tunnete autojuhina, et enesetunne on halb, siis tehke vilus puhkepaus, jooge värskendavat külma vett ja vahetage võimalusel kohad kaasreisijaga, kelle enesetunne on hea.

Lisaks tuletan meelde, et teedel liiklust reguleerivatest märkidest tuleb kinni pidada. Piirangud on seatud selleks, et me kõik jõuaksime turvaliselt sihtpunkti.

Rainer Antsaar,politseijuht