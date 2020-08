Viirusekahjude hüvitist jagus pea kõigile taotlejaile

Hindamiskomisjoni juhtinud abivallavanem Kristiina Maripuu märkis, et juunis, kui vallavolikogu toetuse eraldamise korra kehtestas, pidas vallavalitsus tõenäoliseks 150 taotluse esitamist ja selles osas kulges taotlusvoor ootuspäraselt. "Toetuse korda välja töötades tõdesime, et Saaremaa ettevõtjad on kriisis saanud suuremat kahju, kui kogusumma 280 000 eurot hüvitada võimaldab ning seetõttu lähtusime sellest, et toetuse määramine oleks võimalikult objektiivne ja mõõdetav. Kahjuks jäi kolm nõuetekohast taotlust pingerea alusel toetuseta, kuid ometi jagunes kogusumma toetusvooru mõttes peaaegu et täpselt,“ lausus ta.