JUHTKIRI ⟩ Sead, karud ja need teised

Vahepeal arvati, et karu on saare tolmu sootuks käppadelt pühkinud, aga justnagu inimeste õrritamiseks andis ta endast taas märku. Kalpsas Lääne-Saaremaal erinevates kohtades üle tee. Tõsi, nende karukontaktide puhul on kohalikud jahimehed kahtlustanud, et inimesed võisid mesikäpa segi ajada metsseaga. Eriti hämaras võib selline asi juhtuda küll. Aga nägijate veendumust ümber lükata on samuti keeruline. Ehk siis, kui pole pilti või videot, jääbki kõik vaid uskumise tasemele.