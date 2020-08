MUHU UUDISSED ⟩ Kirjud sukad ja kadagaväo siared

Neh, kui nüidsel aal suab ennassid sedaviisi isasele mielepärasemaks tiha, et köid kosmeetiku juures või lased kogunisti ilusüstisid tiha, siis muiste olli Muhus tüdrikutel vahest üks teene kavalus varuks.

Kui es ole siaremarjad parasaste jämed kut taris, siis tulli sukkade sisse pire põhku juure panna. Nie tulised tarblised ja kenad kirjud sukad oo ühed põnevad ja kavalad asjad. Nie oo ikka änamasti irmpienikste varrastega kojotud. Ja ui neid mustrime, mis oo sõnna sisse taris kududa. Ja kõik nie uhked pildid ja vingud ja liigivahed, nie tuleb kenaste paika sättida. Ja paergugid uuritse kasvõi laulupidu aegas neid uhkeid sadat kirja-karva sukkasid ja lüiasse kässi kokku, et mesmuodi ikka nõukest udupient tüöd tiha suab.

Aga igaüks paljast ep vuata. Mõni oo kohe nii kangust täis, et tahab aga ise katsu, et kuidas kua nõuksi kududa oo. Kui vanasti tullid naesed ühte perese kokku ja kukkusid kampas kuduma, siis nüidsel aal oo pire teist laani kombed. Kudujate Koopaklubi, kut nad ennassid ise kutsuvad, lõgistab oma varduid igas muailma otsas – Muhus ja Viljandis ja Brüsselis ja. Aga jutuaamine ja üheteese tüöde imetlemine koib läbi interneti. Neh, kevade ju sie va koroona es lasegid muul moel änam kokku suaja. Aega olli kua priipärast käe ja nõnna sai val-

Ja mis moo iest kõege uhkem! Nie kudujad põle pooleskid paljast muhulased mitte. Kudujate Koopaklubis oo ikka üle muailma kudujaid. Ja nad kõik oo nii vaimustat meite Muhu sukkadest, et tahtsid õppe neid kuduma. Neh, et asjad ep lähäks untsu ja põleks pärast toodutamist, et kiegid oo valesti tein, siis ikka mõned päris muhulased oo kua nende ulkas. Näituseks Uieniidi Anu, kis juba ühte ukkas asja näituse piale panna põleks luban.