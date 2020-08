FOTOUUDIS ⟩ Ott Tänak kinkis fännilipu oma koolile

See, et Tänak otsustas fännilipu koolile kinkida, on Ellermaa sõnul väga oluline. "Loodan, et see süstib noortesse sellist eesmärgi püstituse vaimu, et nad hakkavad rohkem mõtlema, kuhu on võimalik jõuda, kui kõvasti tööd teha ja midagi väga tahta," rääkis direktor ja lisas, et Ott Tänak on Kärla kooli õpilastele kindlasti suureks eeskujuks.