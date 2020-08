KG õpilane tõi noorte moekonkursi grand prix’ Saaremaale

MoeP.A.R.K. on üle-eestiline noorte moekonkurss, mille idee sai alguse 2003. aastal Paide gümnaasiumist. Aastatel 2004-2006 toimus sündmus Paide gümnaasiumi moe-showna. 2007-2008 kandis see nime Järvamaa koolinoorte moe-show. Aastast 2009 on MoeP.A.R.K. üle-eestiline koolinoorte moekonkurss. Aastast 2012 teeb MoeP.A.R.K. aga koostööd Eesti ühe suurima moeürituse ERKI Moeshowga.