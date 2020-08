USALDADA VÕI MITTE? Venemaa on teatanud COVID-19 vaktsiini väljatöötamisest. Juba mõne nädala pärast algab elanikkonna riskirühmade vaktsineerimine. Välismaa teadlased väidavad aga, et liigne kiirustamine võib kaasa tuua ohtlikke tagajärgi.

Riikidevahelist võidujooksu COVID-19 vaktsiini nimel võib võrrelda kosmose hõivamise võidujooksuga 1950. ja 1960. aastatel. Nüüd on venelased teatanud, et neil on õnnestunud esimesena finišijoon ületada. Seni on aga ülejäänud maailm sellesse üpriski suure skepsisega suhtunud.