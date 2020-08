Madalmaade valitsuse liikmed loodavad, et nende algatust järgitakse kogu Euroopa Liidus ja ka mujal maailmas.

Juulis läkitas Madalmaade haridusminister Ingrid van Engelshoven parlamenti ametliku kirja, milles rahvasaadikuid teavitati, et ID-kaartidelt kaob peagi märge, kas selle dokumendi valdaja on mees või naine. Muudatus on kavas ellu viia hiljemalt aastateks 2024–2025, kirjutab Le Figaro ajakirjanik Laure Mandeville.