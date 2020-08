JUHTKIRI ⟩ Pakendatud heaolu

Pakendipunkte saab vaadata kui üht osa tarbimismaksusüsteemist. Poest midagi ostes maksame automaatselt maksu selle kauba pakendi käitlemise eest. Joogitaaraga on asjad üsna korras, sest pandiraha ja automaadid toimivad hästi. Muude pakenditega on paraku veel probleeme ja "maksuametnikel" pakendiorganisatsioonide näol tegevuse tõhustamiseks vaja veel pingutada.

Omaette teema on pakendikonteineritesse sinna mitte käiva sodi toppimine ja pakendipunktide jätkuv risustamine ehitus-, olme- ning muude jäätmetega, mille koht on kas vastavas prügikastis või jäätmejaamas. Ainus toimiv võimalus sellise tegevuse pidurdamiseks paistab olevat videovalve laiendamine pakendipunktides, mida näiteks Kuressaares on juba tehtud. See kindlasti distsiplineerib, kuid võib tekitada ka olukorra, kus praht hakkab taas metsa alla liikuma. Pakendipunktidesse sokutatu jõuab vähemasti õigesse kohta.