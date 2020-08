SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Kas diktaator armastab oma riiki?

Mina olen muljet avaldava põskhabemega Muljavinit näinud ainult helendaval ekraanil ülistamas tööd ja kodumaa-armastust. Vuntsikandjast “Euroopa viimane diktaator” Aleksandr Lukašenka on Valgevene riiki juhtinud omakorda poole sellest ajast, mil Pesnjarõ lavalaudu on kulutanud. Nüüd juba veerand sajandit, konkurente vaimse ja füüsilise jõuga maha surudes. Viimati sai ta ametlike allikate kinnitusel oma ca 80% häältest kokku eelmisel pühapäeval.

2003. aastal hakati president Lukašenka korraldusega Muljavini loomingulist pärandit jäädvustama. Kas autoritaarne juht armastab oma riiki ja ühiskonda, oma rahvast? Kuigi Lukašenka kampaaniad on olnud järjest vähem kampaaniad, on ta imagoreklaami ometi teinud. Meenub pilt Lukašenkast põllul, lihtsates riietes, peod mullaseid kartuleid täis... Jutu järgi ehe rahvuslane.

Valgevene pole majanduslikult iseseisev. Hinnanguliselt 55–60% majandusest sõltub otseselt Venemaast. Euroopa Liiduga on kaubavahetus olnud alla 20% kogumahust. Lukašenka on Euroopat soosinud umbes sedavõrd, et MAZ-veoautod saaksid lääne mootorid, mis on ökonoomsed, vastupidavad ning tänu uuemale tehnoloogiale ka keskkonnanõuetele vastavad. Ja siis saab neid tänu odavale hinnale ka müüa. Keskmine palk on riigis mõnisada eurot.