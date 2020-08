SUVI KESTAB ⟩ Korralikku suvitusilma jagub veel vähemalt nädalaks

Pühapäeval jääb kõrgrõhkkond servaga Eesti kohale. Öö on enamasti selge, päev laialdaselt päikesepaisteline. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest ning põhja poolt survestava madalrõhkkonna tõttu ulatub ikka puhanguti 12 m/s. Lõunakaarest jätkub sooja juurdevool ning õhutemperatuuri miinimum öösel 10°C-st madalamale ei lange, rannikul on kuni 18, päevasoe tõuseb 24..28°C-ni, vaid läänekaare tuulele avatud rannikul on paar kraadi jahedam.

Esmaspäeval jääb kõrgrõhkkonna serv Eesti kohale. Öö on valdavalt selge, päev rünkpilvedega, aga ka sajuta. Ilm on rahulik, vaid põhjarannikul võib läänetuul 10 m/s ulatuda. Öised madalaimad termomeetrinäidud on 10°C ümber, rannikul kuni 17, päeval toob loodevool pisut värskust ja õhusooja on 20..25°C.