TUNNUSTUS ⟩ Eeva Mägi filmil Sõrvest avanes võimalus kandideerida Oscarile

Eesti Ekspress vahendab, et ühtlasi sai Eeva Mägi seega kõnealuse filmiga õiguse kandideerida Oscaritele.

"Süda Sõrve sääres" on poeetiline dokumentaalfilm meestest, kellede hinged on täis ilu, tuld ja elujõudu aga ka ääretut üksindust. Need mehed elasid Sõrve sääres, kus nende ainukene mängukaaslane oli ei keegi muu, kui kaval viinakurat.

Kaader filmist FOTO: EFIS

Eeva Mägi jaoks on filmis palju isiklikku, sest tema isapoolsed juured on Sõrves. "Film ise on kunstiline ja abstraktne – fantaasia sugemetega dokumentaalfilm, mis räägib loo viinakuradist, kes Sõrve säärt laastab. Pääsevad vaid need, kellel on südames rahu," ütles ta Saarte Häälele kaks aastat tagasi enne võtete algust.

Filmi peategelane Viljar Aadussoo on Mägi sõnul veetlev inimene, kelle süda on kohe kindlasti Sõrve sääres ja kohe kindlasti on selles ka rahu.

Villi /Kaader filmist FOTO: EFIS

Tänavu juunis kirjutas Saarte Hääl, et lüürilise käekirjaga Saaremaa päritolu filmilavastaja Eeva Mägi jätkab ainese ammutamist kodustest paikadest.

Eeva Mägi. FOTO: Egon Ligi

Lähedaste inimeste saatustest ainest ammutanud filmide “Lembri Uudu” ja “Süda Sõrve sääres” autor pani seekord kaamerad surisema lausa koduõuel Vilsandi paadikuuri ümbruses.

Igavikulise armastusega tegeleva 15 minuti pikkuse lühifilmi “Kolmapäev” ülesvõtmine Vilsandil toimus juuli keskel. Peaosades on Helena Merzin-Tamm, Meelis Rämmeld ja Jörgen Liik.