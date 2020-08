NAKATUNU VIIDI MANDRILE ⟩ Saaremaal diagnoositi koroonaviirus 89-aastasel

Kuressaare haigla teatel on asi aga üsna kindel. Haigla teatas, et nende erakorralise meditsiini osakonnas diagnoositi pühapäeval 89-aastasel patsiendil koroonaviiruse COVID-19 infektsioon.

Kokku tehti läinud ööpäevaga Eestis 311 testi. Haiglaravil on kuus inimest, neist üks intensiivravil. Eestis on ühtekokku tehtud ligi 135 000 testi, millest pea 2200 on osutunud positiivseks. Viirus on nõudnud 63 inimese elu.