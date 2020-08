JUHTKIRI ⟩ Koolialguse kursil

Nii mõnigi on pidanud tõdema, et n-ö hariduslik bioloogiline kell läks sellega kaunis segi ja kohanemine koolides võib osutuda keeruliseks. Loodetavasti nii siiski ei lähe ja õppeprotsess saab harjumuspärastesse rööbastesse suuremate tõrgeteta.

Seda muidugi eeldusel, et viirusnakkuse seis ei pööra taas suuremale tõusule, mida erinevad asjatundjad sügiseks ennustavad. Senised kolded pole vähemasti ametliku statistika järgi siiski suuremateks puhanguteks kasvanud ja arvukama publikuga avalikud üritused, mida viimastel aegadel päris palju on toimunud, ei ole samuti juhtumeid kaasa toonud. Ehk läheb see kõik seekord mööda.