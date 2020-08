Tegelen sellega, millega ka poliitilise võitluse aegadel, ehk kuidas Eestimaa elu kujundada nii, et me oleksime rahvana jätkusuutlikud, ja püüan anda oma osa nende mõtete realiseerimiseks. Muidugi on mul ikka puhata ka vaja, arvestades aastatega, mis turjale kogunenud. Oma puhkuse oleme abikaasaga alati Saaremaal veetnud. Vaid korra, kui 60 aastat tagasi abiellusime, käisime sel ajal Gruusias. Muidu puhkame alati Eestimaal ja põhiliselt Saaremaal.