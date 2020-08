VÕIMALUS KÕIGIL SOOVIJATEL ⟩ Haigla alustab tasuta koroona antikehade testimist

Seega on Saare maakonna elanikele võimalik teha koroonaviiruse COVID-19 vastaste antikehade analüüs nüüd tasuta. Koroonaviiruse antikehade määramise test verest näitab organismi vastureaktsiooni viirusele, teatas haigla.

IgG tüüpi antikehad tekivad enamikel nakatunutel 2.-3. nädalal peale sümptomite avaldumist. Testi abil on võimalik tuvastada, kas organismis on tekkinud koroonaviiruse antikehad ning seeläbi saab inimene teada, kas on haiguse läbi põdenud või mitte.