Saarlased on PRIA-lt saanud toetusi üle 242 miljoni euro

Kõige enam on maakondade lõikes saanud kahekümne aasta jooksul toetust Tartumaa – 458,3 miljonit eurot. Saaremaa asub maakondadest kaheksandal kohal. Kõige vähem on toetusi makstud Hiiumaale – 70,4 miljonit. Kokku on PRIA maksnud toetusi tänaseks välja 3,922 miljardit eurot.