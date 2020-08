IGAVESE ELU SÜMBOL: Lillekoja juhataja Gairi Pruul selgitab, et pärg peab jooksma päripäeva, täpselt nõnda lillepoe töötaja Gerli Rooda oksi ka seab.

Sageli jääb matuste ja surmaga seonduv paksu katteloori alla – me pole harjunud sellest kuigi valjusti rääkima. Pahatihti matuseid suisa kardetakse, ehkki see on ju sama loomulik osa elust kui uue inimese sünd.