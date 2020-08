SAARLANE ⟩ Õnnela Luhila parandab laboris meie kõigi toidulauda

Uute toidutrendidega on vetikate tarbimine Aasiast üha enam levinud ka läänemaailma. Kaks kasulikku toitainet, mida vetikatest on leitud, kuid mille sisaldust ei ole laialdaselt analüüsitud Läänemeres levinud liikides, on oomega-3 rasvhapped ja B12-vitamiin. Just selle oma tänavuses magistritöös Tallinna tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakonna magistrant Õnnela Luhila välja selgitaski.