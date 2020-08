REPORTAAŽ ⟩ Maaelu idüll: õnnelikud lehmad ja teraapilised hobused

Praegugi käivad farmis ventilaatorite paigaldamistööd, et vähendada lehmade kuumastressi. Janari sõnul tekib see juba 21 soojakraadist. "Praegu on palavad ilmad ja loomad selle pärast stressis. Siis kukub ka piim ja lehmad ei indle. Otsustasime, et teeme nende heaolu paremaks ja proovime ventilaatoreid," selgitab Janar. Tegelikult on osa kaks nädalat üleval olnud ventilaatoreist end juba tõestanud, sest loomade piimatoodang on jäänud samaks, mis jahedamal perioodil.

Ideaalne temperatuur lehma jaoks on Janari sõnul 8–10 kraadi. "Tegelikult tekib lehmadel lõpuks ka külmastress, aga siis peavad väga kõvad miinuskraadid olema," räägib Janar.

Õnneliku lehma saladus

Et rõõmsaid ja õnnelikke lehmi kasvatada, peab tema sõnul üsna palju vaeva nägema. "Paljud arvavad, et kui lehmad õue vabaks lasta, siis on nad automaatselt õnnelikud. Aga ega neil ainult õues ka hea pole. Sees on neil sööt ees ja kuiv magamispind lähedal." Laudas on lehmadel all madratsid, et neil pehmem lesida oleks. Samas on Janar ajaga õppinud, et parem variant oleks hoopis sügav allapanu, mis on veelgi pehmem. Lisaks mõnusale asemele peab lehmal olema veel võimalikult puhas vesi ja kvaliteetne söök.

"Loomulikult mõjutavad looma heaolu inimesed ise oma käitumisega. Mida rohkem lehm rahu saab, seda vähem stressis ta on," nendib Janar. Kui lehmade seas vaikselt jalutada, siis midagi hullu pole, ent kui valju häält teha või vilistada, tekitab see loomas ärevust. "Lehmadel on helikõrguse kuulmine väga hea ja seetõttu ei tohiks näiteks vilistada." Kõik, mida loomaga tehakse, mõjutab lõpuks ka piima. "Üldjuhul on nii, et kui tekitad loomale stressi, siis piima kukutab ta alla ühe päevaga, aga võib võtta nädalaid, et seda uuesti üles saada," tõdeb Janar.

Kaks aastat tagasi maaülikoolis loomakasvatuse magistriõppe lõpetanud mehe hinnangul on põllumajandus noorte seas viimasel ajal natuke rohkem populaarsust kogunud. Täiesti eelarvamustevabalt sellesse töösse siiski veel ei suhtuta. "Inimesed väga ei taha lauta tulla, sest nad ei tea, mis siin on. Mul sõbradki teevad vahel nalja, et ah mis lüpsja, aga kui pärast palganumbri ütled, siis kaob skeptilisus ära," ütleb Janar, kelle hinnangul on selles valdkonnas palgad väga korralikud.

Janar Tänaku sõnul on neil praegu 950 lehma ringis ja noorkarja veidi vähem, ca 800 looma. FOTO: Siim Metsmaa/Saarte Hääl

Janar on kokku puutunud ka noore inimese pere vastumeelsusega farmis töötamise suhtes. "Neid inimesi on paar tükki olnud, kes teevad proovipäeva ja on nõus töötama, aga pärast ütlevad, et kodus pere ei luba laudas tööd teha. Sellest on kahju, sest muidu on see nagu iga teine töö, lihtsalt aroomid on juures," räägib Janar ja lisab, et tegelikult on neil dušid ja vesi olemas ning kes soovib, saab laudalõhna pärast tööd maha pesta.