LUGEJA KIRI ⟩ Aitäh Abro kaptenile!

Siinkohal olekski mul suur soov tänada Abro laeva kaptenit ja teist meremeest, kes ühel ilusal päikselisel suvepäeval kaks "mamslit" sõbralikult oma laevale võtsid ja me väikese merereisi Abrukale kaasa saime teha. Olime just jalutamas ning kuulamas merelainete loksumist ja seda imelist rahu, kui märkasime seda laevukest. Kuna olime teie saarel lihtsalt külas ning ei tunne kohti ega kõiki võimalusi, siis otsustasin küsida, kas oleks võimalik nende laevaga üks merereis kaasa teha, et saada üks järjekordne meeldiv mälestus Saaremaal oldud ajast. Laev oli peaaegu kohe väljumas, aga sellest hoolimata oli kapten väga sõbralik ja külalislahke ning saime loa :)