Elektroonikatööstus Incap tähistab 35. sünnipäeva

Pukki sõnul on Incap arenenud aastate jooksul allhankijast keerukate elektroonikatööstusteenuste pakkujani, kel on kliente väga eri sektorites, alates tarbijaelektroonikast kuni militaar- ja meditsiinisektorini välja.

Otto Pukk asus Incap Electronics Eestit juhtima 2015. aastal ning 2018. aastal sai Pukk Soome börsifirma Incap Corporationi presidendiks ja tegevjuhiks. Pukk usub, et ettevõte on praegu tugevas seisus tänu detsentraliseeritud juhtimisele, mis tagab ettevõtte kõikides protsessides innovatsiooni.

“Incapi on viimastel aastatel teinud tugevaid tulemusi kindlasti suuresti tänu sellele, et oleme kiired, paindlikud ja efektiivsed. Meil ei ole n-ö peakontorit, kliendid ja partnerid kohtuvad alati otsustajatega ehk Incapi spetsialistidega, kes võtavad kohapeal vastu otsuseid ja vastutavad oma töö eest,” selgitas Pukk. “Incap tegutseb väga suure potentsiaaliga tööstusharus ja oleme tugev ettevõte, seega usun, et me tähistame veel ka 50. ja 100. juubelit,” oli Pukk lootusrikas.