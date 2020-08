Saaremaal on ära antud 149 tonni vana eterniiti

Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et kahe esimese kogumispäevaga on eterniiti ära andnud umbes 180 inimest. "Aga inimesed on tegelikult aasta läbi juba küsinud, et kas tuleb see eterniidikogumise ring või ei tule?" lausus Koppel. Ise seda jäätmejaama viia on kallis.