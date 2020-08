LUGEJA KÜSIB ⟩ Mida pidada silmas koolis töö korraldamisel?

Töötan õpetajana ühes üsna suures koolis. Uus õppeaasta tuleb aina lähemale, kuid viimase aja uudiseid vaadates koroonaviiruse leviku kohta tekib mul hirm. Klassides on korraga palju lapsi, vahetundide ajal on koridorid inimesi täis ja õpetajate puhketuba on meil üsna väike. Juba 1. septembril on korraga aktusel kõik õpilased ja kooli töötajad. Kuna tööandja ei ole meile selgeid juhiseid töö ümberkorralduse kohta andnud, siis ma kardan tööle minna. Mida sellises olukorras teha?