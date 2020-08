JUHTKIRI ⟩ Suur unistus suurest majast

Kui suurt Saaremaa valda “ehitama” hakati, oli üks eestvedajate põhjendusi see, et suur omavalitsus suudab palju enamat kui tosin väikest. Ühel suurel vallal on ju palju kopsakam rahakott ja rohkem võimalusi ilusama tuleviku heaks investeerida. Seda, mis parandamist või parendamist vajaks, jagub meil Saaremaa vallas muidugi enam kui küll. Ka kultuurivaldkonnas.